(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Due uomini sono morti nella caduta di un aereo ultraleggero mentre si stavano dirigendo all'aeroporto Migliaro, alle porte di Cremona. Non si conoscono le cause dell'incidente, anche se in quel momento la visibilità era limitata dalla foschia. Secondo quanto spiegato dal presidente dell'aeroclub Migliaro, Angelo Castagna, l'ultraleggero è caduto nel territorio di Castelverde. Per i due occupanti non c'è stato nella da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri.