Femminicidio:in mille a fiaccolata Parma per Elisa e Arianna

(ANSA) - PARMA, 29 GEN - Un migliaio di persone hanno partecipato questa sera a Parma ad una fiaccolata per le vittime di femminicidio. La marcia è partita da via Sidoli, davanti all'abitazione in cui nel settembre scorso Elisa Pavarani, 39 anni, fu uccisa dall'ex fidanzato, e ha raggiunto via Gibertini dove un'altra donna, Arianna Rivara, 44 anni fra un mese, la notte tra giovedì e venerdì scorsi è morta strangolata per mano del suo ex compagno, Paolo Cocconi, 50 anni, che si è poi tolto la vita ingerendo un mix di psicofarmaci. "Un modo per dire no alla violenza contro le donne e alla violenza in generale", spiegano i promotori dell'iniziativa, che ha avuto il sostegno dell'assessorato alle Pari opportunità del Comune. "Un segno di vicinanza - sottolinea il sindaco Federico Pizzarotti, in prima fila con la fascia tricolore - non solo all'ultima vittima, ma come segno di solidarietà verso tutte coloro che hanno subito violenza e/o hanno perso tragicamente la vita. Parma si stringe attorno alle sue donne". (ANSA).