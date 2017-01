Trump: protesta davanti alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 29 GEN - La protesta contro il bando dell'immigrazione raggiunge la Casa Bianca: migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza del presidente per partecipare ad una manifestazione intitolata 'No Muslim ban' (no al bando per i musulmani) e promossa sulle reti sociali con il motto "Non staremo in silenzio. Combattiamo". La folla grida ed esibisce slogan contro il provvedimento di Donald Trump.