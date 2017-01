Trump: regista iraniano Farhadi diserta cerimonia Oscar

TEHERAN - Il regista iraniano Asghar Farhadi, una nomination all'Oscar per la pellicola ''The salesman'' (Il cliente) come miglior film straniero, ha dichiarato che non partecipera' alla serata degli Academy Awards a causa dell'ordine esecutivo del presidente Donald Trump che impedisce per tre mesi l'ingresso negli Stati Uniti alle persone provenienti da sette stati a maggioranza islamica. Farhadi ha detto che l'incertezza riguardante il permesso di recarsi negli Stati Uniti e' ''inaccettabile''.