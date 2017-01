Cinquanta migranti saranno trasferiti da Gorizia all'Emilia-Romagna

Il ministero dell’Interno, su richiesta della Prefettura di Gorizia, ha disposto il trasferimento di 50 richiedenti asilo dalla città del Friuli-Venezia Giulia a strutture di accoglienza in Emilia-Romagna, allo scopo ridurne la presenza nel Goriziano.

Lo rende noto oggi la Prefettura, che sta provvedendo il trasferimento dei profughi, tutti identificati e in possesso di certificazione medica. Lo spostamento, organizzato in collaborazione con la Questura, viene effettuato in pullman.