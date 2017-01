Fisco: evasione su 1.500 voli con 'aero taxi' a Catania

(ANSA) - CATANIA, 30 GEN - Militari della Guardia di Finanza di Catania hanno contestato a compagnie aeree private per l'uso di 'aereo taxi' operanti nell'aeroporto di Fontanarossa, un'evasione dell'imposta sui beni di lusso di quasi 700 mila euro. Il servizio ha interessato 247 vettori aerei privati, che hanno sede legale in 38 paesi esteri di cui 28 in Europa, dall'aprile del 2012 al dicembre del 2015, per il trasporto di 6.300 passeggeri con 1.500 voli. Secondo l'accusa avrebbero omesso di applicare l'imposta dovuta, secondo il decreto 'Salva Italia', per questi servizi, praticando sul mercato prezzi maggiormente competitivi rispetto agli operatori in regola. Le violazioni accertate hanno comportato anche l'irrogazione di sanzioni amministrative per oltre 200 mila euro. Alcune delle compagnie aeree interessate stanno già provvedendo al versamento delle maggiori imposte e delle sanzioni.