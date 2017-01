(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "E' in corso un'operazione di destabilizzazione del Pd e del suo segretario che è portatrice di esiti catastrofici non solo per il Pd ma anche per il Paese". Lo ha detto l'ex segretario Ds, Piero Fassino, a Rainews 24. "L'ultimo a volere la scissione è il segretario di un partito e Renzi è consapevole che questo non solo è il suo dovere ma è anche il suo interesse", aggiungendo che "qualsiasi operazione di divisione apre un'autostrada al M5S".