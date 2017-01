(ANSA) - AOSTA, 30 GEN - "Se il centro destra sarà o meno unito dipende da Berlusconi che ogni tanto dice una cosa e ogni tanto ne dice un'altra, noi non cambiamo idea". Lo ha detto oggi il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ad Aosta. "Leader e programma vanno scelti dai cittadini - ha aggiunto Salvini, confermando la volontà di andare alle primarie al più presto - se si vota a giugno c'è tempo di farlo ad aprile, se si vota prima faremo in un altro modo però un passaggio popolare, un ok degli italiani è necessario".