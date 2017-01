(ANSA) - BERLINO, 30 GEN - L'ambasciata Usa a Berlino ha annunciato su Twitter che anche i cittadini dei 7 Paesi colpiti dallo stop degli ingressi in Usa, che abbiano la doppia nazionalità, sono pregati di "non chiedere visti" per gli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del ministro degli Esteri tedesco a Berlino, in conferenza stampa, leggendo il messaggio.