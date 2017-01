Si costituisce ex miliardario brasiliano

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 30 GEN - L'ex miliardario brasiliano Eike Batista, per il quale giovedì scorso era stato spiccato un mandato di cattura internazionale, è atterrato stamane all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, dopo essersi imbarcato ieri su un volo American Airlines proveniente da New York, per consegnarsi alle autorità del suo Paese. Batista - che fino al 2013 era ritenuto l'uomo più ricco del Brasile e l'ottavo più facoltoso al mondo - è accusato di corruzione, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale nell'ambito dell'inchiesta 'Lava Jato', la 'Mani Pulite' del Brasile. "Sto tornando per rispondere alla giustizia, com'è mio dovere - ha detto l'ex 'Paperone' al momento del check-in - E' arrivata l'ora di mostrare quello che so, di mettere le cose in chiaro". Batista tre anni fa ha perso una fortuna stimata in 30 miliardi di dollari.