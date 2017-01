Siria: Mosca apre a 'zone sicurezza'

(ANSA) - MOSCA, 30 GEN - La Russia apre alla proposta di Donald Trump di creare delle "zone di sicurezza in Siria" per coloro che fuggono dalle violenze della guerra. Il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, ha dichiarato che "se" gli Stati Uniti "stanno proponendo che le persone che hanno abbandonato le loro case a causa del conflitto armato in Siria possano sentirsi al sicuro, ricevere i servizi di base e i loro figli possano avere almeno un parziale accesso all'istruzione mentre le loro case vengono ricostruite e la pace viene riportata nelle loro città", allora è "possibile pensare di fornire luoghi di residenza per i profughi interni in Siria assieme all'ufficio dell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati, ad altre agenzie, e all'Organizzazione internazionale per le Migrazioni".