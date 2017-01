(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - "Lo scambio di informazioni sul contro-terrorismo nell'Ue ha raggiunto il suo picco più alto a fine 2016", grazie al Centro europeo di antiterrorismo di Europol, attivato ormai da un anno. Si legge in una nota dell'agenzia Ue in cui si ribadisce che "il potenziale aumento dei rientri" di foreign fighter "dalle zone di conflitto richiede vigilanza da parte di tutti gli attori interessati". "L'Europa - si ricorda - affronta la sua più seria minaccia terroristica da oltre 10 anni. Gli attacchi a Charlie Hebdo, a gennaio 2015, hanno segnato un cambio di passo verso una strategia più ampia del terrorismo jihadista, ed in particolare dell'Isis, per intimidire i Paesi occidentali con attacchi in tutta Europa".