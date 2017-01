(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO (ANCONA), 30 GEN - "Ci siamo svegliati sperando che tornando a scuola la avremmo visto salire le scale con il bicchiere di caffè in mano ed il tablet sotto braccio". Inizia così la lettera che gli alunni della classe 3A della scuola secondaria di Serra San Quirico hanno indirizzato al loro professore di lettere, Alessandro Vitaletti, ucciso a coltellate a Sassoferrato. ''Grazie di essere stato la nostra fonte di cultura per il futuro, grazie di averci spinto sempre a fare di più, a dare il massimo'' scrivono gli alunni: "Ci mancherà, Prof, grazie di tutto". Sotto, il disegno di una cattedra con sopra fiori, una tazza di caffè e il tablet; dietro, una sedia vuota con il nome del docente. Uno stralcio del testo è stato pubblicato nel sito dell'Istituto Comprensivo "Don Mauro Costantini", la scuola dove insegnava. Il presunto omicida intanto, Sebastiano Dimasi, dopo il fermo ha detto: ''non volevo ucciderlo mi sono solo difeso''. L'uomo non sopportava che Vitaletti avesse una relazione con la sua ex moglie.