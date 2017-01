E’ morto il 'padre' di Pac-Man, uno dei primi videogiochi più popolari al mondo.

Masaya Nakamura, fondatore della compagnia giapponese Nemco, che realizzò il videogioco nel 1980, è scomparso la settimana scorsa all’età di 91 anni, ma la notizia è stata resa nota oggi, come si apprende dai media internazionali.

Nakamura stesso scelse la parola 'Pac' per rappresentare lo "sgranocchiare" di Pac-Man della sue prede.

Pac-Man uscì sul mercato in un momento in cui c'erano pochi videogiochi concorrenti, a partire da Space Invaders, ma si stima che sia stato giocato più di dieci miliardi di volte, diventando un’icona della cultura popolare.