(ANSA) - BERLINO, 30 GEN - Accordo politico a Vienna fra i due partiti della Grosse Koalition (Spoe e Oevp), che hanno così scongiurato una crisi di governo e il ricorso a elezioni anticipate. Lo ha reso noto il cancelliere austriaco Christian Kern, aggiungendo che i due partiti hanno trovato "la convergenza" per proseguire la legislatura su un programma che contiene misure su lavoro, formazione, sicurezza e integrazione. Gli osservatori erano preoccupati da eventuali nuove elezioni in Austria, nell'anno in cui sono già in calendario votazioni in Francia, Olanda e Germania.