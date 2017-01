Contratti 'fantasma' al Pirellone, 4 politici condannati

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Tre anni e 8 mesi di reclusione per l'ex consigliere lombardo del Pdl Angelo Giammario, 3 anni e 4 mesi per l'ex capogruppo Pdl in Regione Paolo Valentini e anche per l'ex assessore regionale Domenico Zambetti e 2 anni e 4 mesi per Luca Daniel Ferrazzi, ex assessore lombardo all'Agricoltura e attualmente consigliere regionale della Lista Maroni. Sono le condanne emesse dal Tribunale di Milano nel processo con al centro presunti contratti 'fantasma' a collaboratori al Pirellone e che vedeva al centro le accuse, a vario titolo, di truffa e falso e per fatti contestati tra il 2008 e il 2012. E' stato assolto "perché il fatto non sussiste" l'ex assessore lombardo Mario Scotti. I 4 condannati, come deciso dalla settima sezione penale, dovranno risarcire con una provvisionale la Regione Lombardia, parte civile, per un totale di 121mila euro. Al centro dell'indagine, coordinata dal pm Paolo Filippini, contratti che utilizzati per "soddisfare scopi diversi ed estranei" rispetto a quelli istituzionali.