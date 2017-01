(ANSA) - AOSTA, 30 GEN - Uno sciatore russo di 30 anni è stato trovato morto in un crepaccio della Vallee blanche, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo, sabato 28 gennaio, stava sciando quando è caduto in una fessura del ghiacciaio. Il padre, 60 anni, ha assistito alla scena e ha deciso di proseguire la discesa verso valle per allertare i soccorsi, ma è caduto lui stesso in un altro crepaccio. I soccorritori del Peloton d'haute montagne della gendarmeria di Chamonix sono stati avvertiti dagli amici dei due dispersi, che sono stati ritrovati il giorno seguente. Il sessantenne è stato individuato mentre sciava sul ghiacciaio, dopo essere riuscito a uscire dal crepaccio autonomamente. (ANSA).