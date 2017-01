Frustato a scuola: padre ha presentato denuncia

(ANSA) - PADOVA, 30 GEN - Il padre del ragazzo di 12 anni che sarebbe stato frustato dai compagni in una scuola media di Padova, durante l'ora di ginnastica, ha presentato oggi una denuncia per l'episodio. "Ho presentato oggi la mia denuncia in Questura per le lesioni subite da mio figlio - ha spiegato l'uomo - La preside dice che era un gioco, ma non conosce niente dei fatti perché non era presente. Al mio avvocato ho poi consegnato la denuncia sporta e il referto del medico". "Sono già stato oggi dalla preside - ha sostenuto l'uomo, di origini tunisine - e non ha voluto ricevermi. Mi sono presentato alle 8 del mattino e mi hanno detto che non c'era né la preside né l'insegnante di ginnastica". La preside, Lucia Marcuzzo, intanto si dice indignata e spaventata dal clamore mediatico suscitato dalla vicenda. "Prima ancora di capire se è vero o non è vero ciò che ho letto sui giornali ho avviato un procedimento disciplinare per ricostruire i fatti, e ad oggi non ho sentito tutti i ragazzi coinvolti".