Candidata a sua insaputa: Procura Napoli apre fascicolo

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - La procura di Napoli ha aperto un fascicolo sul caso della giovane che ha scoperto di essere stata candidata a sua insaputa alle ultime elezioni comunali. Al momento non sono formulate ipotesi di reato. L'indagine sarà affidata a un pm della sezione reati contro la pubblica amministrazione, coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino. Il fascicolo è stato aperto in seguito alla notizia, pubblicata ieri dal quotidiano Il Mattino: Federica, 23 anni, affetta dalla sindrome down, ha scoperto per caso di essere stata inserita al sedicesimo posto della lista Napoli Vale-Valeria Valente sindaco, la candidata Pd a sindaco del centrosinistra. La circostanza è venuta alla luce solo dopo che la Corte di Appello le ha chiesto di presentare il rendiconto delle spese e dei contributi elettorali. Al momento, agli atti della magistratura, non risultano altri casi analoghi.