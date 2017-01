Sfregiata con acido: Gessica, 'due giorni difficili e bui'

(ANSA) - RIMINI, 31 GEN - "Due giorni difficili e bui ma oggi finalmente torna a splendere il sole sia fuori che dentro di me! Non vedo l'ora di riprendere in mano la mia vita". E' il post affidato a Facebook da Gessica Notaro, la 27enne sfregiata con l'acido a Rimini il 10 gennaio. L'ex fidanzato, di Capo Verde, è stato arrestato ma si proclama innocente. Dopo un intervento chirurgico alla pelle del viso, la giovane dovrà affrontare un'operazione all'occhio sinistro, danneggiato dall'aggressione, e potrebbe essere necessario un trapianto di cornea: "siamo in attesa degli ultimi consulti, lo capiremo nelle prossime ore", spiega al Resto del Carlino il suo produttore e manager, Mauro Catalini. Intanto alcune immagini dell'aggressione, riprese dalla videocamera di sorveglianza del palazzo vicino, saranno 'lette' dagli specialisti del Ris di Parma, che andranno anche nel carcere di Forlì, dove è detenuto l'ex, e all'ospedale Bufalini di Cesena per una perizia antropometrica che sarà comparata con i fotogrammi della scena. (ANSA).