Strage Viareggio: a Lucca si attende verdetto

(ANSA) - LUCCA, 31 GEN - E' già iniziata al Polo fieristico di Lucca l'attesa per la 145/a udienza, che dovrebbe essere l'ultima, del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, costata la vita a 32 persone mentre numerosissimi furono i feriti. Inizio dell'udienza fissato alle 10. I parenti delle vittime sono arrivati in corteo al Polo fieristico: 'Viareggio 29-6-2009 niente sarà più come prima' lo striscione con le foto di tutti i morti nel disastro che apriva la sfilata silenziosa dei familiari. Con loro anche una rappresentanza dei macchinisti delle Ferrovie, alcuni rappresentanti dei No Tav. Chiudevano il corteo alcuni gonfaloni tra cui quello della Regione Toscana. A Lucca c'è anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro: "La città chiede da tanti anni che giustizia venga fatta, e con il massimo rispetto delle istituzioni della magistratura e dei giudici, credo che le famiglie e la stessa città di Viareggio abbiano diritto ad avere risposte".