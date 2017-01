C.destra: Salvini, niente leader per diritto divino

(ANSA) - AOSTA, 31 GEN - "Saranno gli italiani a decidere, non esistono nomine per diritto divino nonostante un grande passato". Così il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, commenta la proposta di Renato Brunetta di affidare la leadership del centrodestra a Silvio Berlusconi. Quanto all'ipotesi di un "listone unico del centro destra", il segretario del carroccio spiega: "Noi siamo alternativi a Renzi e al Movimento 5 Stelle, non ci interessano minestroni ma soprattutto non vogliamo più vedere in Parlamento Cicchitto, Alfano e Verdini".