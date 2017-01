Pd: Renzi, occupiamoci meno di risse interne, più di cultura

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Capisco che gli addetti ai lavori si emozionino più per le leggi elettorali o le ricandidature. Ma oggi il destino dell'Italia passa soprattutto da chi in silenzio sta provando a cambiarla". Lo scrive Matteo Renzi, segretario Pd, in un post dedicato a Pompei. "Pompei faceva notizia per i crolli, adesso fa notizia per i cantieri e per le mostre. Non è solo un luogo meraviglioso, ma è un simbolo delle potenzialità identitarie, turistiche e culturali del Mezzogiorno. Può sembrare paradossale ma Pompei è un luogo del futuro, non solo del passato. E chi dice che queste sono questioni tecniche, su cui la politica non deve scendere, dico che al contrario dovremmo occuparci un po' meno di risse interne tra partiti e un po' più di identità e cultura. Perché i risultati di questi mesi dimostrano che la frase 'Con la cultura non si mangia' è una delle frasi più sbagliate che un leader politico possa anche solo pensare", afferma.