Presidente consiglio Marche dal Papa, grazie per vicinanza

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - ''Ho ringraziato il Papa per la sua costante vicinanza alle popolazioni terremotate. Anche in queste ore il Pontefice ha rivolto loro parole di forte incoraggiamento''. Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, che stamani ha incontrato, a Santa Marta, Papa Francesco, al quale ha portato in dono un volume su una seduta del 2015 dell'Assemblea legislativa dedicata all'approfondimento dell'Enciclica Laudato Si', e ai temi ambientali e sociali. "Davvero una grande emozione incontrare il Papa" ha commentato all'uscita.