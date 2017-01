Trump: Monti, Ue non dia gradimento ad ambasciatore Usa

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "La Ue non dovrebbe dare il gradimento al professor Ted Malloch ove egli venga nominato dal presidente Trump ambasciatore Usa" presso le Istituzioni europee. Lo ha detto Mario Monti a Repubblica Tv. "Un ambasciatore che vada in un Paese contestando l'esistenza e la natura di esso non sarebbe accreditato. Malloch andrebbe nella Ue con questo spirito. Se le premesse sono queste...". Malloch, euroscettico molto pessimista sul futuro dell'Unione Europea, ha previsto in una recente intervista che il crollo della moneta unica europea possa avvenire nel corso del prossimo anno e mezzo.