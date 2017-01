Salvini, alleato a Berlusconi? Remare insieme o ognun per sé

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Io non rompo con nessuno, non è una questione personale: io mi limito a porre una questione di chiarezza nei confronti dell'elettorato. Dico che per fare un'alleanza bisogna condividere una visione del mondo. Per noi è la critica radicale a questa Unione Europea, alla sua moneta, alle sue politiche economiche e migratorie. Se si condividono questi punti allora si può camminare insieme, perché si va nella stessa direzione, altrimenti, senza rancori, ma ognuno vada per sé". Così Matteo Salvini, leader della Lega, risponde al leader della Destra Francesco Storace che lo intervista su "Il Giornale d'Italia" sui rapporti con Berlusconi. Con chi si alleerà Salvini per sostenere la propria premiership? "Con tutti quelli che si riconoscono nella necessità di tornare padroni del proprio destino, costruire un Paese sovrano che guardi ai propri interessi prima che a quelli degli altri. Io voglio creare una coalizione che abbia le idee chiare sulla rotta da seguire e coraggio sufficiente per trovare una sintesi".