Iran: Mosca, test missilistici legittimi

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - L'Iran può testare legittimamente dei missili balistici perché la risoluzione Onu n. 2231, seguita all'accordo sul nucleare iraniano, contiene "solo ed esclusivamente una richiesta all'Iran di astenersi dai lanci dei missili con l'uso di tecnologie che permettono di usare il vettore per trasportare una testata nucleare": lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo Serghiei Riabkov in un'intervista all'agenzia Interfax commentando il presunto lancio di un missile balistico compiuto recentemente da Teheran. Riabkov sostiene poi che "la richiesta non equivale a un divieto". Secondo il vice ministro russo, comunque, "l'Iran non ha nessun programma militare in campo nucleare" e "non si può parlare di nessun armamento neanche ipoteticamente in questa situazione". Il numero due della diplomazia russa ha bollato la convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu sui presunti lanci di missili da parte dell'Iran come un tentativo di "scaldare la situazione per usarla a scopi politici".