Lavoro: Fedriga, con Lega al governo flat tax al 15%

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Disoccupazione giovanile oltre il 40%, questo l'effetto del jobs act e delle politiche dei governi Pd. Un fallimento su tutti i fronti che stanno pagando i nostri cittadini. Invece di investire sulle imprese, abbassando le tasse, per favorire assunzioni, il governo sa mettere solo miliardi per salvare i banchieri. Non c'è più tempo da perdere: serve andare al voto per avere un governo forte legittimato dai cittadini che possa affrontare con determinazione questi drammatici problemi. Noi ci proponiamo di farlo con una ricetta chiara e netta: flat tax al 15%. Ciò significherà opportunità imprenditoriali che si tramuteranno in posti di lavoro". Così Massimiliano Fedriga, capogruppo alla Camera della Lega Nord.