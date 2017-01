Prostitute in 'vetrina', blitz cc nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Una "casa di appuntamenti" è stata scoperta dai carabinieri a Varcaturo, alla periferia di Giugliano. All'interno di quattro bilocali, secondo quanto accertato dai militari, si prostituivano quattro donne straniere. Le ragazze prendevano gli appuntamenti con i clienti, provenienti soprattutto dal Napoletano, attraverso un sito internet. E attendevano gli uomini sedendo dietro una 'finestra-vetrina' della casette. I carabinieri hanno denunciato per favoreggiamento della prostituzione due coniugi del luogo, di 60 e 50 anni, nonché una 39enne colombiana, rispettivamente proprietari e affittuaria degli alloggi. I locali sono stati sequestrati. In analogo servizio sempre a Varcaturo, i carabinieri hanno denunciato per favoreggiamento della prostituzione un 61enne, un 49enne di Giugliano e una 42enne di origini polacche. I tre, all'interno di un complesso di villette di Lago Patria avrebbero organizzato una "casa di incontri" dove si prostituivano 5 donne, tra i 30 e i 45 anni, tutte sudamericane.(ANSA).