Zarif, programma difesa Iran non sia pretesto per tensioni

(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - "Ci auguriamo che il nostro programma di difesa non venga utilizzato come pretesto per nuove tensioni". Così il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha risposto alla richiesta degli Stati Uniti di convocare oggi con urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul test di un missile balistico di medio raggio effettuato ieri dall'Iran. "L'Iran non aspetta il permesso di altri per andare avanti con il suo programma di difesa", ha detto ancora il ministro Zarif.