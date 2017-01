Yemen: nuovi raid aerei sauditi si Sanaa

(ANSA) - BEIRUT, 31 GEN - Raid aerei della coalizione internazionale a guida saudita sono stati compiuti nelle ultime ore in Yemen contro postazioni dei ribelli sciiti Houthi a ovest della capitale Sanaa. Lo riferisce la tv panaraba al Jazira, affermando che i bombardamenti hanno preso di mira postazioni nel porto di Hudeida, in mano agli Houthi dal 2014. In precedenza, riferisce l'emittente di proprietà del Qatar, le autorità saudite (sunnite) avevano riferito di un tentato attacco suicida attribuito agli Houthi contro una fregata saudita al largo di Hudeida compiuto da tre barche-bomba.