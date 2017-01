Iran: in programma visita Rohani a Mosca

(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha in programma una imminente visita in Russia. Lo ha annunciato l'ambasciatore iraniano a Mosca, Mehdi Sanai, partecipando a Teheran al forum per i 515 anni di cooperazione tra Iran e Russia. Il diplomatico, riporta Teheran Times, non ha fornito ulteriori informazioni sul programma della visita del presidente iraniano che, secondo alcune indicazioni, dovrebbe svolgersi a marzo. Sul tavolo ci saranno sicuramente gli sviluppi in Siria dopo l'intesa di Astana e quelli relativi alla politica degli Stati Uniti dopo l'elezione del nuovo presidente Donald Trump.