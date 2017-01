Francia-Iran, rispettare l'accordo sul nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 31 GEN - "Vogliamo che l'accordo sul nucleare sia rispettato". Lo ha affermato a Teheran, dove si trova in visita ufficiale, il ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault, aggiungendo che si tratta di un'intesa raggiunta "nell'interesse comune". Il ministro si è detto "difensore" dell'accordo raggiunto nel luglio 2015 tra l'Iran e altri sei Paesi, tra cui la Francia, sul quale il presidente americano Donald Trump ha espresso contrarietà e intenzioni di revisione. Ayrault ha aggiunto che "ci sono reali preoccupazioni sull'atteggiamento dell'amministrazione Usa nei confronti dell'accordo" e ha invitato le parti ad "essere vigili" e gli iraniani ad essere "irreprensibili". Il ministro francese è arrivato nella capitale iraniana ieri sera a capo di una delegazione che comprende anche molti operatori economici e resterà in Iran per due giorni.