Povertà: Boldrini, Camere si occupino più di temi sociali

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "La lotta alla povertà e alle disuguaglianze è la questione delle questioni nel nostro Paese. Credo che le persone vorrebbero avere un Parlamento più attento alle questioni sociali che a quelle istituzionali: spero che ci sia un maggiore impegno su questo fronte". E' l'auspicio espresso dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, durante l'incontro a Montecitorio con i rappresentanti della 'Alleanza per la povertà in Italia', un cartello di associazioni che si battono contro l'indigenza e che chiedono da tempo che il provvedimento approvato dalla Camera ma fermo in Commissione al Senato venga finalmente approvato definitivamente. L'Alleanza ha sottolineato che solo l'Italia, nel panorama europeo, non ha ancora varato uno strumento legislativo ad hoc contro la povertà.