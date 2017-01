Denuncia su rumore Autodromo Imola, giudice archivia

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Nessuna condanna e nessuna interruzione dell'attività. Lo stabilisce un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna in risposta al ricorso di 37 cittadini, che chiedevano il sequestro dell'impianto dell'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola. Archiviata la notizia di reato di disturbo del riposo delle persone, il giudice, spiega il sindaco Daniele Manca, "ha smontato il castello di accuse costruite dai ricorrenti, basate sul presupposto che l'Autodromo produrrebbe un danno continuo e reiterato alla salute dei cittadini". Quindi, con il riconoscimento della "correttezza delle attività di gestione", Manca si rivolge ai comitati dicendo "basta con i conflitti che puntano a demolire una piattaforma fondamentale per la città, abbandonando le cause giudiziarie e scegliendo la via del dialogo" con l'impianto che si appresta ad ospitare la Superbike e il concerto dei Guns n'Roses. Intanto proseguono le opere per creare uno hub turistico, sale polivalenti e spazi commerciali. Altri esposti sono pendenti.(ANSA).