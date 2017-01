La baronessa Thyssen minaccia di ritirare i quadri dal museo

E’ a rischio parte della collezione del celebre museo Thyssen Bornemisza di Madrid per lo stallo nelle trattative fra la baronessa Thyssen, che presta gratuitamente 429 opere d’arte alla pinacoteca, e il ministero della cultura spagnolo.

Il precedente accordo sul prestito gratuito delle opere è scaduto ieri, senza che ci fosse una base di nuovo accordo. E oggi Carmen Cervera, vedova del barone Thyssen, cui è intitolato il museo, ha minacciato di ritirare le opere di sua proprietà e di trasferirle all’estero se non si trova rapidamente un compromesso. Il ministro della cultura spagnolo Inigo Menendez de Vigo ha replicato che le difficoltà nel raggiungere un accordo sono dovute al fatto che la baronessa «ha chiesto un cambiamento», non economico, nello status delle opere prestate dal 1999 al museo di Madrid.