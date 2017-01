Trump, esenzione per 872 rifugiati pronti a partire

(ANSA) WASHINGTON, 31 GEN - L'amministrazione Trump fa un'eccezione alla sospensione temporanea del programma per i rifugiati e decide di ammetterne 872 che erano già pronti per arrivare e il cui rifiuto causerebbe loro ''difficoltà ingiustificate''. Lo ha reso noto Kevin McAleenan, commissario dell'agenzia Usa per le dogane e la protezione dei confini. La decisione e' stata presa d'intesa con il dipartimento di stato. Gli 872 rifugiati arriveranno questa settimana.