Strage Viareggio: 23 condanne, dieci assolti

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Sette anni a Mauro Moretti e sette anni e sei mesi a Michele Mario Elia, rispettivamente ex ad di Fs e di Rfi per la strage alla stazione di Viareggio. Dei 33 imputati dieci sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Condanne, a vario titolo, per tutti gli altri. Mauro Moretti è stato assolto come amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ma i giudici hanno disposto la sua condanna come ex amministratore delegato di Rfi. Per il suo legale si tratta duna sentenza "populista". Tra le società 'imputate' assolti anche Ferrovie dello Stato e Fs Logistica, mentre vengono condannate Rfi e Trenitalia ed alcune società del Gruppo Gatx che avevano affittato i carri cisterna, per i cui dirigenti sono state stabilite le pene più alte, fino a nove anni. Stabilite infine provvisionali fino a un milione di euro per i superstiti della strage e i loro familiari.