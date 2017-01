Venezuela: proibita messa in onda di biografia Tv di Chavez

(ANSA) - CARACAS, 31 GEN - La Commissione nazionale per le telecomunicazioni del Venezuela (Conatel) ha vietato ai canali del paese la messa in onda de "Il Comandante", la serie TV che ricostruisce la vita del defunto presidente Hugo Chavez, e che sarà trasmessa a partire da stasera in tutta l'America Latina. In un comunicato ufficiale, la Conatel ha dichiarato che "la serie 'El Comandante' costituisce un attentato contro la gigantesca eredità che ci ha lasciato Hugo Chavez, e per questo la sua diffusione è illegale". Il protagonista della serie di 60 episodi - prodotta dalla Sony Pictures Television e dal canale colombiano Caracol TV - è Andrés Parra, che in passato ha interpretato il più famoso narcotrafficante colombiano Pablo Escobar in due serie televisive di grande successo. Il canale colombiano RCN ha trasmesso ieri sera in anteprima la prima puntata de "El Comandante", ma la Conatel ha bloccato il segnale dell'emittente e ha chiesto ai cittadini di denunciare qualsiasi diffusione "pirata" della serie.