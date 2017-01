Gira un filmino hard: le vengono tolti i figli

Dal 23 dicembre i figli vivono lontani da lei e - per decisione del giudice - così continuerà ad essere, almeno fino alla prossima decisione del tribunale dei Minori: restano affidati al padre i due figli della donna di 46 anni che aveva partecipato in casa sua a Ospitaletto, nel Bresciano, alla registrazione di alcuni film hard pubblicati in rete da una casa di produzione che aveva promesso che i filmini amatoriali sarebbero stati visibili solo per gli iscritti ad un sito web. Così invece non è stato e i video hard sono finiti «in chiaro» scaricabili da chiunque. Anche, quindi, dai figli minorenni della stessa donna, che il Tribunale dei Minori di Brescia le ha tolto poco prima di Natale. Lei si era difesa: «Avevo bisogno di soldi, dovevo pagare una cartella di Equitalia e alcune bollette» ha spiegato portando anche le ricevute dei pagamenti effettuati il giorno dopo aver incassato i soldi, poco più di 1.800 euro per sei scene, due delle quali girate tra la camera da letto e il salotto di casa.

Ricorrendo contro il provvedimento la donna, Daiana Mori il nome utilizzato davanti alla telecamera hot, si era detta pronta a seguire un percorso con i servizi sociali e a vivere con i due figli di 14 e 16 anni, in un’abitazione diversa da quella diventata set per film hard. Il tribunale dei Minori, però, con un collegio giudicante composto da tre donne su quattro, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'avvocato Carlo Beltrani, legale della 46enne.

«Il provvedimento in esame è provvisorio e non impugnabile come per i provvedimenti cautelari perché emesso a tutela dei minori a fronte di gravi inadempienze genitoriali o di condotte che gli rechino pregiudizio», scrive il presidente del collegio giudicante Lucia Marangoni rigettando il ricorso. La donna non si dà pace e la sua battaglia non finisce.

Il prossimo 13 marzo i due figli saranno ascoltati in udienza davanti al Tribunale dei Minori. Nel frattempo alla madre, che possono sentire al telefono o via sms, scrivono: «Abbiamo capito perché lo hai fatto. Ti vogliamo bene».