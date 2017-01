Pd a senatori, Morcellini all'Agcom, Saitta a Corte Conti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Mario Morcellini all'Agcom, Antonio Saitta alla Corte dei Conti. Sono le indicazioni di voto che il gruppo Pd al Senato ha inviato ai senatori Dem, in vista della votazione di domattina alle 9,30. Nell'sms si spiega che il voto sarà a scrutinio segreto (fino alle ore 13) per l'elezione di un Commissario dell'Agenzia garante delle comunicazioni e di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (servono 161 voti). Il Partito democratico spiega ai componenti del gruppo che la presenza in Aula è "obbligatoria senza eccezione alcuna, anche dei senatori membri del governo".