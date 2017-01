Scuola: dopo mesi di polemiche arriva accordo mobilità

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Per mesi si è rasentato uno vero e proprio scontro sociale, con migliaia di prof che lamentavano di essere "deportati" in giro per l'Italia, in particolare dal Sud ad Nord, per avere l'agognata cattedra. E fino ad una settimana fa gli animi nella trattativa per l'accordo sulla mobilità non erano sereni, tanto da rimandare il 26, all'ultimo momento, quella che sembrava ormai una firma imminente: intesa che però è arrivata con la firma a Viale Trastevere, di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals. Non ha siglato l'intesa Gilda, che da subito ha espresso le maggiori perplessità, per i "nodi irrisolti".La ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ha espresso "soddisfazione" per la firma."Ringrazio i sindacati e l'amministrazione per il lavoro svolto. Come ho sottolineato anche in Parlamento, illustrando le linee programmatiche del ministero, dobbiamo lavorare per centrare tempestivamente e nel modo migliore tutti i passaggi necessari per iniziare, senza le difficoltà del passato, il prossimo anno scolastico".