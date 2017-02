(ANSA) - BERLINO, 1 FEB - La discesa in campo a sorpresa di Martin Schulz dà una spinta straordinaria ai socialdemocratici tedeschi, che in una settimana, stando al sondaggio Forsa, hanno recuperato ben 5 punti di consenso, passando al 26%. Si tratta della soglia più alta toccata dalle elezioni del 2013 per un partito, che da anni vive un drammatico ridimensionamento. Perde due punti l'Unione (Cdu-Csu) di Angela Merkel, che scende al 35%. Penalizzati anche i Verdi, che perdono due punti, e calano all'8%. In una elezione diretta, stando al sondaggio dello Stern, Schulz otterrebbe il 33% delle preferenze e Angela Merkel il 42. Menre il 61% degli intervistati ritiene che Merkel resterà cancelliera dopo le prossime elezioni del 24 settembre.