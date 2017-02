'Licenziato per post su Fb', presidio davanti a tribunale

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Rumoroso presidio di una trentina di lavoratori ed esponenti del Sindacato generale davanti al tribunale di Bologna, dove è in corso alla sezione Lavoro un'udienza per il reintegro di un delegato sindacale in una cooperativa in appalto a Ups, a Calderara di Reno. "Da circa 10 mesi - dicono gli attivisti, con megafono e bandiere - Safdar (pachistano, ndr) è senza lavoro a causa di un ingiusto licenziamento disciplinare attuato dalla Cooperativa Dg Shipping, che per conto della multinazionale americana Ups gli ha contestato un innocuo post su Facebook". Secondo il sindacato si tratterebbe di "una scusa per cacciare un lavoratore scomodo, perché punto di riferimento sindacale" per molti facchini del magazzino di Calderara. Dopo 10 mesi, lamentano gli attivisti, "non è stata ancora presa una decisione per una vertenza legale che avrebbe carattere d'urgenza". Non è la prima volta che i lavoratori presidiano il palazzo di giustizia di via Farini per questa causa. (ANSA).