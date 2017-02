(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Sulla questione dei vitalizi Matteo Renzi non si riferiva certo ai deputati del Pd che sono in Parlamento nell'interesse del Paese e lo dimostrano ogni giorno con il loro lavoro, ma magari a qualche deputato di M5S che passa tutta la sua giornata ad attaccare sui vitalizi che non ci sono più". Lo dice il capogruppo alla Camera del Pd Ettore Rosato.