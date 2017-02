India: bilancio, Fondo sicurezza da 14 miliardi per Ferrovie

(ANSA) - NEW DELHI, 1 FEB - Per la prima volta da oltre 80 anni l'India ha deciso di abbandonare la pratica, risalente all'era del dominio britannico, che prevede la la presentazione del Bilancio delle Ferrovie, anticipato rispetto a quello generale. Commentando oggi in Parlamento la decisione, il ministro delle Finanze Arun Jaitley ha detto che "la fusione dei bilanci è un evento storico. Abbiamo posto fine ad una pratica di stile coloniale che prevaleva dal 1924. Ora le Ferrovie sono al centro della politica di bilancio del governo e faranno parte di una pianificazione dei trasporti multimodale". L'annuncio più importante è stato, alla luce dei molteplici incidenti ferroviari degli ultimi mesi, la decisione di costituire un Fondo per la sicurezza dotato di 13,7 miliardi che entrerà a regime entro cinque anni. Almeno 500 stazioni saranno dotate di ascensori e scale mobili per renderle adatte ai portatori di handicap, verranno inoltre costruiti altri 3.500 chilometri di linee, e fabbricate almeno 25 stazioni. Il ministro ha annunciato anche la cancellazione della tassa che si pagava per le prenotazioni online, iniziative per aumentare il numero dei treni turistici e per pellegrinaggi, e l'introduzione di una nuova strategia per i treni regionali che dovrebbe portare occupazione per i giovani. Per questi programmi le spese di capitale e investimenti delle Ferrovie raggiungeranno nell'anno i 18 miliardi di euro, di cui un po' meno della metà forniti dal governo.(ANSA).