Napolitano, a elezioni ci si va a scadenza naturale

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Nei paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale e a noi manca ancora un anno. In Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate. Bisognerebbe andare a votare o alla scadenza naturale della legislatura o quando mancano le condizioni per continuare ad andare avanti. Per togliere le fiducia ad un governo deve accadere qualcosa. Non si fa certo per il calcolo tattico di qualcuno...". Così l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano commenta l'ipotesi di un voto anticipato.