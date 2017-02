Vandalo danneggia base torre Garisenda a Bologna, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Con una pietra, ha scalfito uno dei basamenti in selenite della torre Garisenda, che insieme alla torre Asinelli è uno dei monumenti simbolo di Bologna. Il vandalo è un 30enne nato in Moldavia, cittadino romeno domiciliato in città. E' stato denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento, aggravato dal fatto di avere preso di mira un monumento storico. A notarlo, mentre 'grattava' con una grossa pietra la superficie di una delle bugne (i blocchi in selenite alla base della torre), è stata verso le 17 di ieri una passante, una donna di 40 anni che ha subito avvertito il 113. Gli agenti hanno trovato ancora sul posto il 30enne, che non ha dato alcuna spiegazione del gesto. (ANSA).