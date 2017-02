Rapina in villa, coniugi malmenati

(ANSA) - PISA, 1 FEB - Cinque banditi incappucciati e armati di pistola hanno aggredito una coppia a Pisa nella loro villa nei pressi dell'aeroporto e, dopo avere picchiato i coniugi, si sono fatti aprire la cassaforte fuggendo con tutti i gioielli per un valore di circa 100 mila euro. Sull'episodio, avvenuto lunedì sera dopo le 21, indaga la polizia. I coniugi rapinati hanno riportato ferite guaribili in due settimane. Secondo quanto si è appreso, i malviventi erano stranieri, probabilmente provenienti dall'est europeo, e hanno atteso le vittime nascosti nel giardino della loro proprietà. La squadra mobile non esclude che il raid, compiuto con brutalità, sia stato compiuto da una banda organizzata che aveva studiato il colpo nei dettagli. I banditi erano incappucciati e sono spuntati dal buio non appena i coniugi sono rincasati: li hanno picchiati e legati con delle fascette di plastica e poi hanno minacciato l'uomo puntandogli la pistola all'addome per farsi aprire la cassaforte. Si sono poi allontanati con l'auto della coppia abbandonandola a 500 metri di distanza. Anche i telefonini dei coniugi sono stati gettati lontano per ritardare l'allarme scattato molti minuti più tardi intorno alle 22.30 quando il proprietario di casa è riuscito a liberarsi tagliando le fascette con un coltello da cucina. (ANSA).