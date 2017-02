Weber, Le Pen un'imbrogliona che non rispetta le regole

(ANSA) - BRUXELLES, 1 FEB - "Marine Le Pen è una imbrogliona che non rispetta le regole e ora deve rimborsare 300 mila euro di soldi dei contribuenti europei. I cittadini non possono piu' tollerare questo tipo di abuso". Così il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, in merito al rifiuto di Le Pen di restituire i 300.000 euro ricevuti dal Parlamento europeo, con cui l'eurodeputata e leader del Front National avrebbe pagato suoi assistenti a Strasburgo per occuparsi del partito in Francia. "Marine Le Pen - afferma Weber - sembra considerare se stessa al di sopra delle regole. Ciò dimostra la vera natura del Front National".